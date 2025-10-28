المركزية - استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الصحة راكان ناصر الدين حيث جرى بحث للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بالقطاع الصحي والاستشفائي وأوضاع المستشفيات الحكومية وبرامج عمل الوزارة .

وعلى صعيد آخر، أبرق الرئيس بري لرئيس جمهورية ساحل العاج الحسن واتارا مهنئا بإنتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وجاء في البرقية: "يسعدني بإسمي وبإسم المجلس النيابي أن أتوجه من فخامتكم بأحر التهاني لمناسبة الثقة الكبير التي منحكم إياها الشعب العاجي الصديق وتجديد ثقته بكم رئيسا منتخبا للجمهورية العاجية لولاية رئاسية جديدة متمنين لكم التوفيق والنجاح في مهامكم لقيادة ساحل العاج نحو المزيد من التقدم والإستقرار والإزدهار.

كما إنتهزها مناسبة للإعراب عن شكرنا وتقديرنا لفخامتكم وللشعب العاجي الصديق على حسن إستضافتكم للبنانيين على مدى عقود طويلة من الزمن ووقوفكم ومؤازرتكم ودعمكم للبنان، مجددين التأكيد على إستعدادنا العمل من أجل تطوير صيغ التعاون والتنسيق بين بلدينا في مختلف المجالات بما يرسخ عُرى الصداقة التاريخية لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين".

من جهة أخرى، أفادت مصادر عين التينة للـ"mtv" بأن "اللقاء الطويل بين بري ورئيس الحكومة نواف سلام سادته أجواء إيجابية مع استبعاد ان تصل الأمور الى التصويت في جلسة مجلس الوزراء غدًا الأربعاء".