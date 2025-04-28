المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي ضم رئيس لجنة الإتصال والتضامن مع الأقليات في الشرق الأوسط إتيان بلان، نائب رئيس مجلس الشيوخ لوي هيرفي، نائبة رئيس لجنة التضامن مع الاقليات في مجلس الشيوخ جيزيل جوردا، بحضور مستشار رئيس المجلس النيابي محمود بري حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.

كما استقبل رئيس المجلس وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني حيث جرى عرض الأوضاع للعامة والمستجدات السياسية وشؤوناَ متصلة بوزارة الإشغال.

وبعد الظهر التقى الرئيس بري وفداً من الباحثين في معهد الشرق الاوسط للدراسات في واشنطن (MEI) برئاسة الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل بحضور المستشار الاعلامي لرئيس المجلس علي حمدان وتناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والتداعيات الناجمة عن مواصلة إسرائيل إعتداءاتها على لبنان وخرقها لبنود القرار ١٧٠١ وإتفاق وقف إطلاق النار .