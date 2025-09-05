المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً موسعاً من هيئة أبناء العرقوب برئاسة محمد حمدان وبحضور رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة وشؤوناً إنمائية وخدماتية متصلة بالاوضاع في قرى منطقة العرقوب.

وبعد اللقاء تحدث رئيس الهيئة الدكتور محمد حمدان قائلاً: تشرفنا بمقابلة دولة الرئيس نبيه بري كوفد من هيئة أبناء العرقوب وأكدنا لدولة الرئيس على وقوفنا وإلتزامنا بالموقف الذي أعلنّه كخارطة طريق في المهرجان الأخير من أجل إنقاذ لبنان، كما أكدنا لدولته على ضرورة تمسكنا بتحرير أرضنا كاملة من العدو الإسرائيلي بما في ذلك ليس فقط النقاط 5 التي أصبحت 7 أو النقاط 13 إنما كل الأراضي اللبنانية المحتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر والنخيلة، وأكد لنا دولة الرئيس بأنه متمسك بتحرير كل الأراضي اللبنانية وحتى آخر شبر من الأرض بما فيها جميع الأراضي اللبنانية المحتلة حتى الحدود الدولية المعترف بها وحتى تطبيق القرارات الدولية بموجب اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 مع العدو الصهيوني والتي تحفظ حدود لبنان الدولية.

وأضاف حمدان: كذلك أكدنا على ضرورة أن يتم النقاش بعودة الأسرى لأن إسرائيل تأسر في كل فترة مواطنين لبنانيين ولا تتحدث عن كيفية الإفراج عنهم وعن الأسرى الذين أسَرتهم خلال الحرب ووقف الإعتداءات اليومية التي كان آخرها في شبعا وفي أنصارية وفي كل المناطق اللبنانية أمس.

وتابع: كذلك أكدنا لدولته على ضرورة أن تتبنى الحكومة اللبنانية وتصدر مرسوما بإنشاء الهيئة الوطنية لمتابعة قضية الأراضي اللبنانية المحتلة، وهذه الهيئة التي قدمنا بمشروع من أجل إنشائها منذ زمن طويل وما زالت في الأدراج على الحكومة أن تذهب إلى إصدار مرسوم بتشكيل هذه الهيئة لتكون مرجعاً حول قضية الأراضي اللبنانية المحتلة.

وختم: وكانت المناسبة هذه أن قدمنا لدولته كتاب مزارع شبعا وإدارة الأزمة الصادر حديثاً.

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي شارل عربيد حيث جرى بحث للاوضاع العامة لاسيما الاقتصادية منها وبرنامج عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.