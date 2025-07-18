المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ، الممثّل الجديد لفرنسا في لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار، الجنرال فالنتين سايلير (Valentin Seiler)، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو ( Hervé Magro) ومستشار رئيس المجلس الدكتور محمود بري، حيث تمّ استعراض الأوضاع الراهنة لاسيما الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لوقف اطلاق النار والقرار 1701 وعمل لجنة المراقبة.

كما استقبل الرئيس بري أيضا نقيب اطباء لبنان الياس شلالا وعدد من أعضاء مجلس النقابة في زيارة تعارفية بعد انجاز انتخابات مجلس نقابة جديد ، الزيارة كانت ايضاً مناسبة جرى خلالها عرض لبرنامج عمل النقابة ومطالب الاطباء.

الى ذلك، دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة ١ من بعد ظهر يوم الإثنين المقبل الواقع فيه 21 تموز 2025 في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة.