المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط حنان بلخي والوفد المرافق بحضور وزير الصحة العامة راكان ناصر الدين والمدير العام في الوزارة فادي سنان حيث تناول اللقاء أوضاع القطاع الصحي والإستشفائي في لبنان وبرامج وآفاق التعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة .

الرئيس بري إستقبل أيضاً وفداً من كتلة لبنان القوي ضم النائبين ندى البستاني وجورج عطا الله حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤون تشريعية .

رئيس المجلس إلتقى أيضاً رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب سجيع عطية بحضور عضوي لجنة تقصي الحقائق المتفرعة عن لجنة الاشغال برئاسة النائب ابراهيم منيمنة والنائب محمد خواجة، الوفد سلم الرئيس بري تقريرا حول عمل اللجنة ، كما جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات وشؤوناً تشريعية .

وبعد اللقاء تحدث النائب سجيع عطية قائلاً : كلجنة أشغال نيابية أو ممثلين عن لجنة الأشغال النيابية ، كان لنا جلسة مستفيضة مع دولة الرئيس حيث بحثنا جملة من المواضيع الأساسية على مختلف الصعد ، والأهم أننا سلمناه تقريراً مفصلا عن عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية برئاسة الزميل إبراهيم منيمنة حول موضوع الإنكريبت وأعمال النافعة واستمعنا لنصائحه .

وأضاف: كما عرضنا الكثير من المسائل وكان الرئيس بري مستمعاً ومساعداً ، كما بحثنا موضوع حضور الوزراء المعنيين الذين يجب ان يكونوا حاضرين حينما تدعوهم لجنة الاشغال الى إجتماعاتها، ومن هنا نعود ونؤكد على ضرورة حضور وزير الطاقة ووزير الأشغال وكل الوزراء عندما يتم دعوتهم للجلسات النيابية ، كما بحثنا جملة من المواضيع التي تهم البلد بكافة المجالات .

وختم عطية: الحقيقة كان هناك تفهماً نحن والرئيس بري دائماً على تماس ونشكل فريق عمل وإن شاء الله الأيام المقبلة ستكون أكثر حيوية وإنتاجية .

كما تابع رئيس المجلس أوضاع الجالية اللبنانية في التوغو خلال لقائه وفداً من الجالية اللبنانية ورجال الاعمال في جمهورية التوغو بحضور القنصل الفخري نديم باسيل والأب شربل سعد ورئيس الجالية ربيع نصار.