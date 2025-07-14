المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير اندونيسيا ديكي كومار في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان ، الزيارة كانت مناسبة ايضا جرى خلالها بحث لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان واندونيسيا.

كما تابع رئيس المجلس أيضا المستجدات السياسية والميدانية والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وكندا وذلك خلال لقائه سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم.

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري سفيرة تشيكيا أستر لوفروفا ( Ester LAUFEROVÁ) في زيارة بروتوكولية بعد تسلمها مهامها الجديدة كسفيرة لبلادها لدى لبنان كما كان اللقاء مناسبة جرى خلاله عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل رئيس المجلس أيضاً مستشار رئيس الجمهورية جوزاف عون العميد اندرية رحال بحضور المستشار الاعلامي للرئيس نبيه بري علي حمدان.