المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وكيلة الامين العام للامم المتحدة والامينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" رولا دشتي حيث تناول اللقاء عرض لبرامج ومشاريع وانشطة الاسكوا في لبنان.

كما استقبل الرئيس بري القائم باعمال السفارة الاميركية لدى لبنان كيث هانيغان حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات والعلاقات الثنائية.

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس النيابي المناضل اللبناني جورج عبد الله اللقاء كان مناسبة جرى خلالها عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.