المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي بدر الخرافي حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية الكويتية وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

الرئيس بري بحث أيضاً المستجدات السياسية والميدانية وإستحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية وشؤوناً تشريعية خلال لقائه رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد الذي قال بعد اللقاء: تشرفنا بلقاء دولة الرئيس نبيه وكان هناك جولة أفق على كافة المواضيع المحلية والإقليمية والدولية، الموضوع المحلي هو موضوع الساعة، أي الإنتخابات البلدية والإختيارية وموضوع إنتخابات بلدية بيروت تحديداً، وكما عودنا دولة الرئيس وحرصه الدائم على أن يكون المجلس البلدي في بيروت مجلساً يكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وهو هاجس عنده وعند كل الوطنيين الغيارى، لأن العاصمة هي واجهة لبنان ويجب ان تكون دائماً تحظى بتمثيل يرضي الجميع ويحقق المطلوب من هذا الشيء.

وأضاف: أكدنا وشددنا على إجراء الانتخابات البلدية، لأن البعض بدأ يشكك بأن الانتخابات البلدية والاختيارية ممكن تأجيلها وهذا شيء غير مطروح وغير واقعي وسبق أن قال دولة الرئيس انه في الجنوب سوف نجري الانتخابات لو على التراب وهذه رسالة للقاصي وللداني بأن اللبناني متمسك بأرضه وخاصة أبناء الجنوب المقاوميين الشرفاء الذين لم يفرطوا يوماً بأرضهم.

وتابع: كما أكدنا أمام دولته أنه طالما هناك إحتلال سيكون هناك دائماً مقاومة وهذا حق مشروع تكرسه المواثيق والأعراف الدولية وهذا منصوص عنه في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها حق الكفاح المسلح وإستخدام كافة الوسائل المتاحة وهذا مذكور بالنص.

وأضاف: نطالب رعاة إتفاق وقف إطلاق النار أن يمارسوا ضغطاً على المعتدي ونحن معتدى علينا، فلبنان بعد وقف إطلاق النار لم يصدر عنه أي موقف عدائي ولم يطلق أي رصاصة بإتجاه العدو الإسرائيلي بالرغم من أنه حالياً بوضع محتل ونحن ملتزمين والمطلوب الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل الإلتزام وتحقيق الإنسحاب من كافة الأراضي اللبنانية وإعادة الأسرى، فالحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة معروفة وموجودة وهناك إعتداءات من قبل إسرائيل في هذه النقاط يجب إعادة الحدود المتعارف عليها والمرسمة بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وختم الصمد: في الموضوع الإقليمي أيضاً نتمنى أن تثمر اللقاءات التي ستعقد قريبا على مستوى المنطقة الى نتائج تنعكس خيراً على المنطقة وكافة الدول العربية.

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير السابق طلال إرسلان بحضور عضو المجلس السياسي في الحزب الوزير السابق صالح الغريب حيث تناول اللقاء التطورات والمستجدات السياسية والميدانية.