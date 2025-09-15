المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مستشارة رئيس جمهورية الغابون بريس اوليغي نغيما للشؤون القضائية القاضية جوستين اوغونجو اوماندا ايب ريتينو والوفد المرافق بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب ناصر جابر ورئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز ومسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حركة أمل علي حايك وعدد من أركان الجالية اللبنانية في الغابون.

مستشارة الرئاسة الغابونية نقلت للرئيس بري رسالة من الرئيس الغابوني نغيما، الزيارة كانت أيضاً مناسبة جرى خلالها بحث للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.