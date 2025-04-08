المركزية - إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة عضوي كتلة لبنان القوي النيابية النائبين نقولا صحناوي وإدغارطرابلسي، حيث تناول اللقاء بحث للتطورات والمستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية، وبعد اللقاء قال النائب طرابلسي: زرنا اليوم انا وزميلي النائب نقولا صحناوي بإسم تكتلنا الرئيس بري وتداولنا معه موضوع بلدية بيروت وحفظ التنوع والمناصفة وإستعرضنا بعض إقتراحات القوانين الموجودة في مجلس النواب، ولمسنا لدى الرئيس لري حرصه الكامل كالعادة على الوحدة الوطنية وحفظ التنوع في بلدية بيروت وحفظ المناصفة الحقيقية والصحيحة.

وأضاف طرابلسي: كما تناولنا الاوضاع العامة في البلاد في ظل الأمور الحاصلة، وشدد الرئيس بري على أهمية التضامن الوطني في المرحلة الحالية والقادمة.

كما استقبل رئيس المجلس وفداً من شركة المحاماة الاميركية العالمية سكوير باتون بوغز "Squires Patton Boggs" ، برئاسة المحامي غسان بلول الشريك وعضو مجلس إدارة الشركة ورئيس قطاعها في منطقة الشرق الأوسط وضم الوفد كل من رئيس مجلس النواب الاميركي السابق جون باينر، السفير الاميركي السابق بول جونز، دايف شنيتغر، المحامي إدوارد نيوبري الشريك والمدير المسؤول عن العلاقات العامة في الشركة، ورئيس وحدة المنازعات العالمية المحامي ميتش برغر، حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، وقد عبر الوفد عن شكره للرئيس بري على إستقباله مستعرضاً الدور المحوري الذي تؤديه الشركة في تقديم الإستشارات القانونية والإستراتيجية للدول التي تمثلها، مشدداً على الاهمية الخاصة التي توليها الشركة للبنان، لافتاً الى أن وجود مكتب للشركة في بيروت يعكس إلتزامها بدعم لبنان ومواكبته في مسيرة الإصلاح والتقدم، كما جرى البحث في الاوضاع الإقليمية والدولية مع التأكيد على أهمية موقع لبنان ودوره الحيوي في المنطقة مثنياً على حكمة الرئيس بري وخبرته الطويلة في تخطي الأزمات.

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري الوزير السابق غازي العريضي حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية