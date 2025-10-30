المركزية - إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير باكستان في لبنان سليمان أطهر حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع الرئيس بري أيضا تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لاعتداءاتها اليومية على لبنان وآخرها ما حصل صباح اليوم في بلدتي بليدا والعديسة والعدوان الجوي على اطراف بلدات الجرمق العيشية والخردلي إضافة لشؤون تشريعية خلال لقائه رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد.

كما استقبل الرئيس بري، رئيس وأعضاء رابطة موظفي الإدارة العامة ووفداً من كتاب العدل حيث تناول اللقاء شؤوناً مطلبية متصلة بواقع الموظفين والمتعاقدين ومطالب كتاب العدل.

وبعد اللقاء تحدث رئيس الرابطة وليد جعجع قائلاً: إجتمعنا مع دولة الرئيس نبيه بري لبحث مطالبنا الملحة والمحقة ، اللقاء كان ايضاً مناسبة لبحث بموضوعين اساسيين هما الـ50% مما كنا نتقاضاه قبل عام 2015، وأيضا مايحصل في قضية المتعاقدين من المرسوم 5240 على 2001 وزيادة عليه قضية كل المتعاقدين حسب مبدأ الشمولية.

وتابع: كما بحثنا أيضاً مطالبنا كرابطة وكمساعدين قضائيين بخصوص المثابرة والإستشفاء والمدارس، وكان دولته إيجابياً في كيفية مساعدتنا في المجلس النيابي والحكومة نحن كرابطة نشكره على إيجابيته وتواضعه وعلى فتح أبوابه وهو الذي يعرف معنى المظلومية ومعرفة الشعور مع الإنسان الذي لا ينال حقوقه.

وختم جعجع: وضعنا دولته بكل معاناتنا منذ عام 2019 الى اليوم فشعرنا انه أم الصبي بهذا الموضوع ، ونحن لن ننسى هذا الجميل للرئيس بري من الآن الى ان نأخذ حقوقنا وشكراً له ونتمنى أن يحذو الجميع حذوه .