المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفراء دول الإتحاد الأوروبي بحضور سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء عدم إلتزام إسرائيل بالقرار الاممي ١٧٠١ وقرار وقف إطلاق النار وإنتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان والإتحاد الاوروبي.

سفراء دول الإتحاد لاسيما سفراء الدول المشاركة في عِداد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، اكدوا على دعمهم للبنان ولمهمة قوات اليونيفل كذلك إستمرارهم بدعمه في عملية إعادة الإعمار والبرامج المتعلقة بها.

بدوره الرئيس بري شكر للإتحاد الأوروبي مساهمته ودعمه للبنان وخاصة في المناطق التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي ، مرحباً برغبة الإتحاد الاوروبي بمزيد من الانخراط في مؤازرة لبنان في مسيرة إنقاذه،

وشدد رئيس المجلس على أن لبنان ماضٍ في إنجاز كل ما يتصل بعملية الإصلاح المالي والإقتصادي ، والقضائي والإداري ، لافتاً إلى أن مستقبل العلاقة بين لبنان والإتحاد الاوروبي تستدعي رفع مستوى التعاون وتعزيزه.