المركزية - دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء 28 الجاري، وذلك لمتابعة درس مشاريع وإقتراحات القوانين، التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025.

من جهة ثانية، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس نجيب ميقاتي حيث تناول اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية .

الرئيس بري استقبل ايضا رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الـLAU شوقي عبد الله بحضور رئيسة المكتب التنفيذي مسؤولة الدائرة القانونية في الجامعة نور حجار، مستشار الجامعة للشؤون الحكومية كريستيان أوسي، والمسؤول الإعلامي في الجامعة سعد الزين، عبدالله أبلغ الرئيس بري حصول حرم الجامعة اللبنانية الاميركية في نيويورك على ترخيص رسمي يتيح لها استصدار شهادات جامعية أميركية من الحرم وهو إنجاز كبير للبنان لم يحصل سابقاً كما سلم الوفد رئيس المجلس دعوة لحضور العشاء الذي ستقيمه الجامعة بمناسبة الذكرى المئوية للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية (مستشفى رزق) .