المركزية -

المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب الاول لرئيس مجلس النواب الأردني مصطفى الخصاونة، في حضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى لبنان وليد الحديد والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.

تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة جراء مواصلة اسرائيل عدوانها على قطاع غزة واعتداءاتها على لبنان وخرقها لبنود وقف اطلاق النار والقرار الاممي 1701 ، إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين وصيغ التعاون بين برلماني البلدين.



الخصاونة: وبعد اللقاء تحدث الخصاونة، وقال :"إلتقينا في هذا الصباح دولة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وتبادلنا الحديث حول الكثير من المواضيع ونقلنا تحيات مولاي صاحب الجلالة عبد الله الثاني بن الحسين الى دولة الرئيس وأعضاء مجلس النواب اللبناني وتحيات رئيس مجلس النواب الأردني وأعضاء المجلس ، تبادلنا الحديث حول العديد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين، وأكدنا بأن الأردن يقف دائما وسيقف الى الابد مع لبنان حيال العديد من القضايا التي يعاني منها سيما الإعتداءات الآثمة التي تقع في منطقة الجنوب اللبناني رغم الإتفاق وهناك خروقات لإتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار".



أضاف: "سيكون هناك المزيد من اللقاءات والحوارات بين المجلسين لدعم موقف الدولتين في سبيل تحقيق الأمن والإستقرار في لبنان وأن ينهض بإقتصاده في المرحلة المقبلة إن شاءالله" .



وتابع الخصاونة: "الموقف ثابت حيال قضية التهجير والتوطين والوطن البديل فهو موقف موحد والموقف لبناني مشرف ويساند الأردن وملك الاردن في موقفه. وتحدثنا عن الزيارات المكوكية التي قادها جلالة الملك في سبيل وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضها وعاصمتها القدس الشريف".



وختم الخصاونة:"كل الشكر والتقدير على هذا الإستقبال الطيب، وهو ليس ببعيد عن دولة الرئيس فهو عميد رؤساء البرلمانات العربية والعالمية، كل الشكر والتقدير مرة أخرى".

وزيرة الشباب: واستقبل الرئيس بري وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، وبحث معها في الأوضاع العامة والمستجدات وشؤونا متصلة بالقطاعات الشبابية والإتحادات والمنشآت الرياضية.

ولاحقا، وزعت الوزارة بيانا عن زيارة الوزيرة بايراقداريان ، لافتا الى انها عرضت مبادرتها لتوحيد العائلة الرياضية وإنتاج لجنة أولمبية توافقية، وهو ما أثنى عليه الرئيس بري. كما عرضت للمشاريع التي تنوي الوزارة القيام بها محليا وعربيا ودوليا، واستمعت إلى توجيهاته في مختلف المسارات".



وأعربت بايراقداريان، في تصريح عن تقديرها العميق "للموقف المتمايز لدولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري تجاه مبادرتها التوافقية المتعلقة بوحدة العائلة الرياضية".



وقالت: "ليس غريبا على دولة الرئيس ان يتبنى مبادرة توافقية وحدوية، فهو الذي كان دائما أب التوافق وأحد الرعاة الدائمين والأساسيين للوحدة الوطنية والقريب من الجميع".



المحافظ عبود: وعرض بري مع محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود للاوضاع في العاصمة.



دعوة هيئة مكتب المجلس: على صعيد آخر، دعا بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في الحادية عشرة من قبل ظهر نهار الثلثاء المقبل الواقع فيه 22 نيسان 2025.



تهنئة بالفصح: من جهة أخرى، توجه الرئيس بري، لمناسبه الجمعة العظيمة وحلول الفصح المجيد، من الللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بالتهنئة،آملا "أن تشكل هذه المناسبات بما تعكس من قيم روحية ورسالية وإنسانية سامية، محطة للجميع للإيمان إيمانا راسخا، بأن الحق لا يموت وأن أنوار العدل أقوى من ظلام القهر وأن وعد القيامة هو إنتصار الحياة على الموت والمحبة على الكراهية والوحدة على الإنقسام" .



وقال بري : "على أمل أن يكون درب الجلجلة والآلام، هذا العام من فلسطين الى لبنان رغم قسوة الجراح هي درب آمال ومعبرا نحو وعد جديد بقيامة أوطاننا وإنساننا. عيسى بن مريم (عليه السلام ) هو المحبة والرجاء، والمحبه لا تهزم والرجاء لا يخيب".