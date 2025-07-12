استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة رئيس المجلس محمد جاسم الصقر وعضوية كلٍّ من الرئيسين السابقين أمين الجميّل وفؤاد السنيورة ونائب رئيس الحكومة طارق متري حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية .

وعرض بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا قضائية خلال إستقباله وزير العدل عادل نصار .

وبعد الظهر، استقبل بري العلامة السيد علي فضل الله مع وفد من عائلة العلامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله شكره على التعزية بوفاة حرم العلامة الراحل السيدة نجاة نور الدين.

والزيارة كانت مناسبة تم خلالها البحث بتطورات الاوضاع العامة وشؤوناً وطنية.

وفي سياق متصل، اشارت "صوت لبنان" الى ان اللقاء بين بري ونصار كان مثمرا وايجابيا، وخلصت إلى الانطباعات التالية:

أولًا: توافق بري ونصار على الاحتكام إلى مرجعية المؤسسات وتأكيد رئيس المجلس لوزير العدل ثبات التعامل معه على أساس مؤسّساتي للنهج المؤسساتي الذي يحكم عمل نصار.

ثانيًا: توافق بري ونصار على أهمية ضمان استقلالية القضاء كسلطة مساهمة في تعزيز الثقة بالدولة الراعية وبالعدالة، بعيدًا من التدخلات السياسية. وفي هذا السياق، أكدت مصادر الاجتماع أن رئيس المجلس سيعطي الأولوية لإقرار مشروع استقلالية القضاء في أول جلسة تشريعية يعقدها المجلس.

الاجتماع تناول أيضًا التطورات السياسية في ضوء تبادل الأوراق بين الولايات المتحدة ولبنان حول تعزيز ثبات القرار ١٧٠١ وسحب السلاح وانسحاب إسرائيل من التلال الخمس ورزمة الإصلاحات المالية والمصرفية المرتقب إقرارها.