المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري حيث جرى بحث للتطورات والأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

كما استقبل الرئيس بري كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة.

رئيس المجلس تابع أيضاً المستجدات وشؤوناً انمائية وتربوية خلال إستقباله رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري.

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العميد اندرية رحال.