المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات وبرامج عمل وزارة الاشغال .
الرئيس بري تابع أيضاً المستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بالقطاعين الصحي والإستشفائي خلال لقائه وزير الصحة ركان ناصر الدين .
Aug 19, 2025 3:18 PM
أخبار محلية
بري يتابع الاوضاع العامة والمستجدات مع وزيري الاشغال والصحة
المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات وبرامج عمل وزارة الاشغال .