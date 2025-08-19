المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري​ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات وبرامج عمل وزارة الاشغال .



الرئيس بري تابع أيضاً المستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بالقطاعين الصحي والإستشفائي خلال لقائه وزير الصحة ركان ناصر الدين .