بري يتابع الاوضاع العامة والمستجدات مع وزيري الاشغال والصحة

المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري​ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات وبرامج عمل وزارة الاشغال .
 
الرئيس بري تابع أيضاً المستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بالقطاعين الصحي والإستشفائي خلال لقائه وزير الصحة ركان ناصر الدين  .

