2:28 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

بري يلتقي ميقاتي.. الصمد من عين التينة: طالما هناك احتلال هناك مقاومة

 استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس نجيب ميقاتي حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية  .

كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإنمائية  خلال إستقباله رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد الذي إكتفى بعد اللقاء بالقول: "طالما هناك احتلال هناك مقاومة"   .

كما التقى رئيس المجلس النيابي وفداً علمائياً، ضمّ المفتي العلامة السيد علي مكي وعضو الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى العلامة السيد كاظم إبراهيم ، القاضي الشيخ حسين قصاص ، العلامة الشيخ ابراهيم فواز ، والعلامة الشيخ موسى البغدادي.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o