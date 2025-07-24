المركزية - استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير دولة فلسطين في لبنان السفير أشرف دبور في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء ولايته كسفير لبلاده لدى لبنان.

وبعد اللقاء تحدث السفير دبور: اللقاء بدولة الرئيس الأخ الكبير الأستاذ نبيه بري ليس لأقول له وداعاً ، بل أقول له سنلتقي إن شاء الله على أرض فلسطين في القدس المحررة عاصمة دولتنا وبين أبناء شعبنا الفلسطيني ، وأقول له أيضاً شكرا على كل ما قدمه من رعاية وإحتضان للشعب الفلسطيني في لبنان.

وأضاف: لقد عملنا معه خلال السنوات الماضية كثيراً وكان حريصاً جداً على حجب الدماء الفلسطينية وهو الذي رعى وثيقة التفاهم التي تم من خلالها إطلاق هيئة العمل الفلسطيني المشترك، والتي سرنا على هديها خلال السنوات الماضية وإستطعنا النجاح في هذا المسار من خلال التفاهم الفلسطيني الفلسطيني الكامل أيضا برعاية لبنانية والتي شكلها دولة الرئيس نبيه بري وإخوانه في الحركة.

وتابع: لقد بين الشعب الفلسطيني في لبنان خلال الأعوام الماضية حرصه على الأمن والاستقرار في هذا البلد وعلى أنه ثابت في موقفه حول دعمه والتزامه بالأمن والاستقرار وليس الإلتزام بالامن والإستقرار فقط في المخيمات ، إنما أيضاً الجوار ، فلبنان يحمينا جميعاً نحن جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الموجود هنا نحن لاجئون صحيح وننتظر حقنا في العودة إلى فلسطين ونشكر إخواننا اللبنانيين على الرعاية والإحتضان خلال الفترة الماضية ، ونقول لكم إن شاء الله نلتقي على أرض فلسطين المحررة ونصلي سويا ومعا في القدس الشريف ، شاء من شاء وأبى من أبى.

وبعد الظهر تابع رئيس المجلس الأوضاع المالية خلال إستقباله حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

على صعيد آخر، ولمناسبة الذكرى الـ72 لثورة 23 يوليو ( تموز) أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري مهنئاً لرئيس جمهور مصر العربية عبد الفتاح السيسي وجاء في نص البرقية:

"سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية المحترم.

تحية طيبة وبعد.

بمناسبه الذكرى الثالثة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو (تموز) التي جسدت تضحيات مصر شعباً وجيشاً وأرست دعائم جمهورية مصر العربية في إستقلالها وسيادتها وحرية أبنائها وأسست للدور الحقيقي والطليعي لمصر في كل ما يصنع حياتها وحياة أمتنا العربية وشعوبها ، فكانت تلك المحطة التاريخية المجيدة مصدر إلهام لكل الشعوب العربية التواقة للحرية والتقدم والإستقلال".

واضاف: "إنني بهذه المناسبة أتقدم بإسمي الشخصي ، وباسم المجلس النيابي اللبناني من سيادتكم ومن خلالكم للشعب المصري الشقيق بأصدق التهاني وأطيب الامنيات ، سائلين المولى سبحانه وتعالى ، أن يَمُن عليكم بموفور الصحة والعافية وعلى جمهورية مصر العربية شعباً وجيشاً بدوام الإستقرار والمنعة والتقدم والإزدهار".