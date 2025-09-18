المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز والمدير العام الرئيس التنفيذي للمنتدى العالمي للطيران المدني مستشار وزير الاشغال العامة والنقل جلال حيدر.

وقد تم خلال اللقاء البحث في مستقبل الطيران المدني في لبنان وخطط وبرامج تنمية البنية التحتية للمطارات وأهمية دورها في تطوير الإقتصاد الوطني وتنمية قطاع السياحة وربط لبنان المقيم بلبنان المغترب.

كما استقبل الرئيس بري وزير الداخلية والبلديات السابق محمد فهمي حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية.