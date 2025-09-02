المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي حيث تناول اللقاء العلاقات الأخوية بين لبنان والعراق وسبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، كما ناقش الجانبان التطورات المحليّة والإقليميّة والدوليّة الراهنة، وأكدا على أهمية التنسيق المستمر لمواجهة التحديات وتعزيز استقرار المنطقة.

كما استقبل الرئيس بري السفيرة كارولين زيادة في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليها منصبها الجديد كسفيرة للبنان في جنيف.

رئيس المجلس النيابي استقبل أيضاً في زيارة بروتوكولية السفيرة هند درويش بمناسبة توليها منصبها الجديد كسفيرة للبنان لدى منظمة اليونسكو.