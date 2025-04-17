Apr 17, 2025 2:05 PMClock
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بري: نأمل أن يكون درب الجلجلة هذا العام من فلسطين الى لبنان معبرا نحو وعد جديد بقيامة أوطاننا وإنساننا

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