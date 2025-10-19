أفادت معلومات الـ "LBCI" بأن "رئيس مجلس النواب نبيه بري سيزور قصر بعبدا غدًا الإثنين للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون".

من جهة أخرى، نقل زوار عين التينة للجديد ان الرئيس بري يستغرب ممن كانوا متحمّسين للقانون الحالي عام 2017 وكيف أصبحوا الآن ضدّ القانون، وان الرئيس بري ضد أي محاولة لتطيير الانتخابات أو تأجيلها حتى إنه ضد التأجيل التقني وهو يكرر مقولة 'قانون الانتخاب بعد الإنجيل والقرآن".

وأكد زوار عين التينة ان "الرئيس بري يرى أن الصلاحيات عند الحكومة وتحديداً لدى وزارتي الداخلية والخارجية ومن غير المجدي التحجّج بمسؤولية مجلس النواب ودوره.

وأشارت مصادر مطلعة على موقف بري لـmtv الى ان خيارين متاحين للتفاوض مع إسرائيل إمّا عبر الميكانيسم أو برعاية أميركية على غرار الترسيم البحري.

الى ذلك، استقبل الرئيس بري منسق "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" المهندس طارق مزرعاني، الذي سلّمه لائحة بمطالب واقتراحات التجمع الذي يضم ممثلين عن معظم القرى الحدودية من الناقورة إلى شبعا، وأبرزها المباشرة برفع الأنقاض واطلاق ورشة الإعمار، فضلاً عن تقديم مساعدة للأهالي النازحين والعائدين.

وفي الوقت نفسه، جدد بري القول إن الرسالة الإسرائيلية وصلت منذ الغارة التي استهدفت تجمعا كبيراً للآليات والجرافات في المصيلح، مستنكرّاً ما تعرّض له مزرعاني من تهديدات ورافضاً كل تهديد واعتداء على العاملين في ملف الإعمار في الجنوب وكذلك على الأهالي الآمنين، وسأل الرئيس بري: "هل قطاف مواسم الزيتون صار خرقاً لاتفاق وقف النار"؟

بدوره، شكر مزرعاني رئيس المجلس على تضامنه وتعاطفه وعمله الدؤوب لأجل حماية الجنوب والجنوبيين وإعادة إعمار الجنوب.

ووعد بري بمتابعة موضوع التهديدات وكذلك المطالب المحقة لأهالي القرى الحدودية.