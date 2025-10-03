المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيسة مجلس إدارة شركة "تلفزيون لبنان" إليسار نداف مع وفد من مجلس الإدارة بحضور مفوض الحكومة المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة ، في زيارة برتوكولية بمناسبة تولي مجلس الادارة مهامه ، الزيارة أيضا كانت مناسبة قدمت فيها النداف رؤية المجلس الجديد للنهوض بواقع تلفزيون لبنان كمؤسسة وطنية جامعة.

وخلال اللقاء، جدد بري التأكيد بأن الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها، مستغرباً كيف أن من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي يحاول الاعتراض عليه اليوم؟ لافتاً الى ان الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل .

وفي الشأن المتصل بالمستجدات الميدانية والقرار الاممي 1701 وإتفاق وقف اطلاق النار، أكد رئيس المجلس النيابي، بأن لبنان نفذ كل بنود "القرار ١٧٠١" كاملةً ، كاشفاً بأن الموفد الاميركي السفير طوم برّاك الذي زار عين التينة مرتين إقتنع في زيارته الاولى بأن لبنان على حق، ولبنان قد قام بواجبه، وأن الكرة في ملعب إسرائيل، وهو أي السفير براك سوف ينقل وجهة النظر هذه الى الجانب الإسرائيلي ، على أن يعود بالجواب في الزيارة الثانية ، إلاّ أن طوم برّاك عاد من إسرائيل دون جواب وخالي الوفاض.

وأكد رئيس المجلس النيابي أن لبنان يستطيع أن يتحدى كل شيء بوحدته ويستطيع الصمود والإستمرارية بوحدة أبنائه، مستشهداً بطاولة الحوار في العام ٢٠٠٦ التي توحدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك.

وجدد الرئيس بري التحية لأبناء الجنوب وخاصة ابناء القرى الحدودية لصمودهم وصبرهم وثباتهم في كل الأزمات.

بدورها قالت النداف بعد اللقاء: زيارتنا اليوم لدولة الرئيس نبيه بري تأتي في إطار الجولة البروتوكولية التي يقوم فيها مجلس إدارة تلفزيون لبنان للرؤساء الثلاثة ، لقد شكرنا دولة الرئيس على ثقته ودعمه لتلفزيون لبنان ووضعناه في أجواء خطة العمل لمجلس الإدارة والاستراتيجية والرؤيا الجديدة لتلفزيون لبنان ، التي نتطلع كمجلس إدارة لمواكبة التطور الإعلامي والتكنولوجي لتلفزيون لبنان وإعادته إلى الساحة العالمية كما كان.

وأضافت: طبعا دولة الرئيس قال "بل أفضل مما كان سابقا"، شكرنا دولة الرئيس وتمنينا عليه أيضا دعم الدولة اللبنانية ومجلس النواب لكل الأمور المتعلقة بتلفزيون لبنان ، كما ركزنا على أن تلفزيون لبنان سوف يبقى الشاشة الوطنية الجامعة العابرة للطوائف وللأحزاب وللسياسة.

كما استقبل الرئيس بري سفير أستراليا في لبنان اندرو بارنز حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان واستراليا.

رئيس المجلس النيابي تابع أيضاً التطورات والمستجدات السياسية خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي.