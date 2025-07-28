المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس حسان دياب، حيث تم البحث في تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية.

واستقبل بري سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى، وتم عرض لتطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.

ومن الزوار: رئيسة "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي الدكتورة لمياء المبيض بساط.

دعوة مكتب المجلس و"اللجان": على صعيد آخر ، دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في الأولى من بعد ظهر يوم غد الثلثاء في 29 تموز الحالي.

كما دعا لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، الإعلام والإتصالات الى جلسة مشتركه في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 30 تموز الحالي، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي :

- مشروع القانون المعجل الوارد المرسوم رقم 602 الرامي الى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7- 9 -2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

- إقتراح القانون الرامي الى إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد.

- إقتراح قانون يجيز لبلدية بيروت الترخيص بإنتاج الطاقة .