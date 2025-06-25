Jun 25, 2025 2:34 PMClock
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بري دعا الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاثنين

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