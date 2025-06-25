المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق، بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول حيث تناول اللقاء عرض لتطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.

على صعيد آخر ولمناسبة العام الهجري الجديد وعشية حلول ذكرى عاشوراء توجه الرئيس بري من اللبنانيين عامة والمسلمين وشعوب الأمتين العربية والإسلامية خاصة بالتهنئة متمنيا أن تشكل هاتين المناسبتين بما تمثلان من قيم في التضحية والصبر والإيمان والإصلاح والاستقامة والوحدة محطة لتعزيز هذه العناوين والمفاهيم في النفوس وفي الأداء والسلوك لما فيه ازدهار الإنسان ومنعة الأوطان، داعيا إلى إحياء مراسمهما بما يعزز مناخات الوحدة وبما يحفظ ويصون رساليتهما وخلودهما وسموهما الروحي والإنساني والقيمي فحب الأوطان من الإيمان.

الى ذلك، دعا الرئيس بري الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 30 حزيران الحالي، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

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