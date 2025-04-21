تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري تطورات الاوضاع الميدانية في الجنوب على ضوء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها وخرقها لبنود وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701، والتي بلغت ذروتها أمس بغارات وإعتداءات مكثفة طاولت مناطق لبنانية واسعة في الجنوب لاسيما في كوثرية السياد وحولا وأرنون وقرى اقليم التفاح ومرتفعات جبل الريحان، متسببة بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

ولهذه الغاية أجرى الرئيس نبيه بري إتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل إطلع منه على وقائع الإعتداءات الإسرائيلية، وأيضا مقدماً التعازي بشهداء الجيش الذين سقطوا في بلدة بريقع كما بالشهداء المدنيين.

وأكد رئيس المجلس بأن ما قامت به إسرائيل أمس وطيلة الاسابيع الماضية هو محاولة مكشوفة للتشويش على الإلتزام الجدي للبنان الذي نفذ ما هو مطلوب منه لجهة تطبيق بنود وقف إطلاق النار، في وقت تمعن فيه إسرائيل بإستباحة سيادة لبنان واللبنانيين وقرارات الشرعية الدولية.



الرحمة للشهداء كل الشهداء و الشفاء العاجل للجرحى.