استقبل رئيس مجلس النواب مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وتم البحث في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بالقطاع التربوي .

واستقبل بري مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، العميد المتقاعد ديدي رحال .