استقبل رئيس مجلس النواب مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وتم البحث في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بالقطاع التربوي .
واستقبل بري مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، العميد المتقاعد ديدي رحال .
May 6, 2025 2:13 PM
أخبار محلية
بري استقبل مستشار رئيس الجمهورية
استقبل رئيس مجلس النواب مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وتم البحث في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بالقطاع التربوي .