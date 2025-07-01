Jul 1, 2025 4:27 PMClock
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بريطانيا: نحو 20 ألف مهاجر عبروا المانش باتجاهنا منذ مطلع العام في رقم قياسي

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