أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو، أن "إخضاع لبنان هو الهدف وراء كل محاولات الابتزاز والتهويل الذي يمارسه الأميركي والعدو الصهيوني".

كلام برو جاء خلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه "حزب الله" في بلدة كفرسالا - عمشيت.

وأضاف: " لن نسلم رقابنا لعدونا ولمن لا يستطيع أن يطمئن الشعب اللبناني الذي يعرف جيدا من هو العدو الصهيوني ، العدو الذي يمارس الابادة الجماعية وقتل الأطفال في غزة كيف يمكن لبعض اللبنانيين الإطمئنان له؟"

وختم: "المطلوب في لبنان أن نعمل على سد الذرائع في وجه العدو الصهيوني، ومن الخطأ إعطاء أي فرصة لعدو لطالما كان هو المعتدي على لبنان وشعوب المنطقة".