شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو على أن "المقاومة في لبنان جاهزة للدفاع عن الوطن ووجوده في وجه كل التهديدات".

وسأل خلال احتفال تأبين "الشهيد السعيد" رياض نسيب حيدر أحمد ( أبو زينب) في بلدة رأس أسطا الجبيلية: "في ظل ما يجري من حولنا من أحداث ، ما هي الضمانة لعدم تعرضنا لإعتداءات من العدو الصهيوني ؟ وما هي الضمانة لعدم تعرض وزارة الدفاع لإعتداء صهيوني ؟ وما هي الضمانة لعدم تدخل بعض الجهات داخل المجتمع اللبناني لتقسيمه وإثارة الفتنة داخله؟"

وقال: "نحن في لبنان مدعوون إلى أن نتعاطى بشيئ من المسؤولية ، فلا احد في لبنان بمنأى عن التهديدات ، فكيف يمكن للبعض أن يطمئن؟"

وختم: "سوف نبقى كما نحن اذا انتصرنا احتضنا وأهدينا النصر لكل لبنان واذا هوجمنا صبرنا وتحملنا القهر عن كل لبنان . ولن نصغي الى البسطاء فنحن نعرف أنفسنا جيدا ولا نخاف من أي تهديد طالما لدينا أمثال الشهيد رياض حيدر أحمد ومجتمع حاضر للتضحية في سبيل حفظ الوطن ووجوده".