شيع "حزب الله" وجمهور المقاومة في بلدة الحصين الكسروانية والجوار الشهيد رشيد سليمان أسعد ( علي الكسرواني ).

انطلق موكب التشييع من أمام منزل الشهيد يتقدمه النعش وحملة الرايات، في حضور مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في الحزب الشيخ محمد عمرو، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو، معاون مفتي جبيل وكسروان الشيخ محمد حيدر، فاعليات بلدية واجتماعية وجمع من أهالي المنطقة وعائلة الشهيد.

وسار النعش على وقع الهتافات الحسينية وصرخات التلبية للمقاومة والشهداء. وأدت ثلة من عناصر كشافة الامام المهدي قسم العهد والولاء لدماء الشهداء.

وبعد الصلاة على النعش ووري الشهيد في ثرى جبانة بلدته الحصين الكسروانية.

برو

وفي كلمة له في خلال مراسم التشييع، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو "أننا أمام إعطاء فرصة للدولة للقيام بواجباتها تجاه شعبنا، وننتظر هذه الفرصة، وموقفنا الثابت هو أن قوة لبنان في قوته بكافة أشكالها حتى الدبلوماسية والسياسية".

ولفت الى أن "من يملك قرار الحرب والسلم هو العدو الاسرائيلي الذي يستحيل أن يقدم سلاما لشعوب المنطقة وخصوصا للشعب اللبناني".

وختم برو: "ندعو كل اللبنانيين الى أن نكون يدا واحدة ونبتعد عن الاتهامات، ونعتبر أنه إذا قصفت الضاحية الجنوبية فإن كسروان موجوعة، واذا قصفت جبيل فالجنوب موجوع . لا خيار أمامنا سوى أن نكون يدا واحدة في الديبلوماسية، في السياسة، وفي المقاومة".