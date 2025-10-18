Oct 18, 2025 8:37 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: في قطاع غزة قرابة 60 مليون طن من الحطام يجب إزالتها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o