Apr 22, 2025 12:03 PMClock
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برنامج الأغذية العالمي يعلن عن وقف المساعدات لـ 650 ألف امرأة وطفل في إثيوبيا

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