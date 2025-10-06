Oct 6, 2025 10:23 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

برنامج الأغذية العالمي: غزة تحتاج الآن للغذاء على نطاق واسع والجهود الإنسانية يجب أن تتقدم لا أن تتراجع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o