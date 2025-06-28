Jun 28, 2025 12:01 PMClock
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برنامج الأغذية العالمي: حان الوقت لإدخال الطعام لقطاع غزة بكميات هائلة والوصول إلى جميع العائلات أينما كانوا

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