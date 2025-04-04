Apr 4, 2025 3:40 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

برنامج الأغذية العالمي: برامج المساعدات المختلفة التابعة لنا في غزة تتوقف تدريجيا مع نفاد مخزونات الطعام

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o