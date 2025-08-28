1:33 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

برنامج الأغذية العالمي: بدء دخول المزيد من المساعدات الغذائية إلى غزة والمطلوب دخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع لمنع انتشار المجاعة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o