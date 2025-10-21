Oct 21, 2025 11:55 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

برنامج الأغذية العالمي: الإمدادات الداخلة إلى غزة حتى الآن تكفي ما يقرب من نصف مليون شخص لمدة أسبوعين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o