Jul 30, 2025 12:23 PMClock
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برنامج الأغذية العالمي: الأرقام تؤكد أن غزة تواجه خطرا بسبب المجاعة والوقت ينفد لإطلاق استجابة إنسانية شاملة

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