Jul 7, 2025 10:11 PMClock
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برنامج الأغذية العالمي: أكثر من 700 ألف شخص نزحوا منذ انهيار وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحماس في 18 آذار

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