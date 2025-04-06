Apr 6, 2025 3:14 PMClock
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برنامج الأغذية العالمي: أكثر من 7 ملايين شخص لا يزالون نازحين داخليا في سوريا

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