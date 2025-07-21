Jul 21, 2025 8:11 PMClock
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برنامج الأغذية العالمي: أدخلنا أقل من 10% من شاحنات المساعدات إلى غزة منذ منتصف أيار

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