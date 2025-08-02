وزع منظمو "برنامج 4 آب لإحياء ذكرى انفجار 4 آب" تفاصيل النهار الاحتفالي الطويل على الشكل الآتي:
* الساعة 11،30 قبل الظهر: القدّاس الإلهي برعاية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ويحتفل بالقدّاس رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر، في كنيسة مار يوسف - بيروت.
* الساعة 16،00 نقاط التجمع والانطلاق:
- ساحة الشهداء
- أمام فوج إطفاء بيروت – الكرنتينا
* الساعة 17،30: تنطلق المسيرتان لتلتقيا أمام تمثال المغترب – مدخل مرفأ بيروت، حيث تُقام وقفة رمزية تكريمية،
ويُرفع الصوت مجددًا من أجل الحقيقة، والمحاسبة، والعدالة.