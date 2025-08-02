Aug 2, 2025 6:13 AMClock
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برنامج إحياء ذكرى 4 آب: مسيرات من أجل الحقيقة والعدالة

وزع منظمو "برنامج 4 آب لإحياء ذكرى انفجار 4 آب" تفاصيل النهار الاحتفالي الطويل على الشكل الآتي:

* الساعة 11،30 قبل الظهر: القدّاس الإلهي برعاية  البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ويحتفل بالقدّاس رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر، في كنيسة مار يوسف - بيروت.

* الساعة 16،00 نقاط  التجمع والانطلاق:

- ساحة الشهداء

- أمام فوج إطفاء بيروت – الكرنتينا

* الساعة 17،30: تنطلق المسيرتان لتلتقيا أمام تمثال المغترب – مدخل مرفأ بيروت، حيث تُقام وقفة رمزية تكريمية،
ويُرفع الصوت مجددًا من أجل الحقيقة، والمحاسبة، والعدالة.

 

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