Jun 26, 2025 12:00 PMClock
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برلين تطالب طهران بعدم تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن الخطوة "إشارة سيئة"

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