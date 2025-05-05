May 5, 2025 1:13 PMClock
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برلين "ترفض بشدّة" انتقادات واشنطن بعد تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا مجموعة متطرّفة

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