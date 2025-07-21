Jul 21, 2025 9:21 AMClock
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برلماني إيراني: لدى طهران مجموعة من الخيارات الأمنية للرد على تفعيل العقوبات الأممية

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