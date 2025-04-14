Apr 14, 2025 12:06 PMClock
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محمد بركات: المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تخلّى عن واجباته ولم يعد لبعض إدارته سوى استغلال الجيوب ونحضّر سلسلة من الإجراءات للمحاسبة

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