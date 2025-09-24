توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز جنوب تركيا يؤدي الى طقس متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة مع رياح ناشطة وبرق ورعد، يستمر تأثيره حتى مساء الخميس حيث ينحسر تدريجياً ويتحول الطقس الى مستقر.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين ٢٤ و٣٢، في طرابلس بين ٢٢ و٣١ درجة وفي زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الساحلية والجبلية، كما تنشط الرياح وتتساقط أمطار متفرقة ابتداءً من بعد الظهر يرافقها برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد.

الخميس: غائم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية، خصوصا في المناطق الداخلية كما تتساقط أمطار متفرقة مع برق ورعد وتبقى الرياح ناشطة، ويتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من المساء.

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة لكن تبقى دون معدلاتها.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الانقشاع: جيد إجمالاً.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و٨٠%.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

الضغط الجوي: ١٠١٥ HPA أي ما يعادل: ٧٦١ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٢٦.

ساعة غروب الشمس: ١٨:٣٤.